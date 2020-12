Messa in sicurezza delle strade provinciali: via alla seconda tranche dei lavori

“Sono ripresi nelle scorse settimane i lavori di messa in sicurezza ed asfaltatura programmati dalla Provincia di Latina sulle strade di propria competenza su tutto il territorio provinciale”.

A darne notizia è Domenico Vulcano, Consigliere Provinciale e Presidente della Commissione Sviluppo e Tutela del Territorio della Provincia di Latina.

“Questa mattina, in particolare, nel rispetto delle misure per prevenire le possibili occasioni di contagio da Covid-19, si è aperto il cantiere in via Carano, per la seconda tranche di lavori dopo il primo intervento dello scorso maggio, che ha riguardato anche altre strade provinciali del territorio apriliano.

Sul posto – afferma Vulcano – ho effettuato nella mattinata odierna un sopralluogo, verificando il prosieguo dei lavori di asfaltatura di una via particolarmente trafficata perché di confine con i territori comunali di Cisterna e Velletri, e interessata da traffico di mezzi pesanti e agricoli, ma anche da numerosi mezzi privati.

Esprimo soddisfazione per questi cantieri attesi con urgenza, tenuto conto che già all’inizio del nuovo anno, grazie ai nuovi stanziamenti previsti in bilancio dall’Amministrazione Provinciale, sono previsti nuovi interventi sulle arterie stradali provinciali per aumentare la sicurezza”.