Ecocity Futsal Cisterna da urlo a Potenza

Ecocity Futsal Cisterna torna con i tre punti dalla trasferta di Potenza. Grande prova di forza della squadra di Angeletti. Squadra finalmente al completo, che non ha tradito le aspettative. La corazzata del Presidente Tuccillo conclude l’undicesima giornata con il punteggio di 8-4 sulla squadra di casa.

Questa volta Maina ne fa “solo” due, seguito da Foglia con un’altra doppietta e tanti assist. Uomo partita Gustavo Menini, che al rientro quaranta giorni, rifila una tripletta agli avversari. Il Pivot argentino Maina è attualmente a 11 gol segnati in soli 4 gare. Impressionante la sua resa. Un assist per lui che manda in gol Foglia per il 6-2.

Foglia non è da meno, anche per lui una doppietta e uomo assist per i gol di Menini del 2-0 e del 6-2. Il Pallone d’Oro incanta in campo. Mancava all’appello Gustavo Jaquier Menini, che non scendeva in campo da un po’ e si è fatto subito perdonare con una bella tripletta. Partita eccellente, recupera palloni, segna, è lui l’uomo partita.

Tanta soddisfazione nel vedere i nuovi arrivi svolgere i propri compiti in modo superlativo, ma c’è anche Matias Lara a ricordare quanto bene sta investendo e ha investito già dalla scorsa stagione, Tuccillo. L’argentino rientra dopo la squalifica e dimostra ancora quanto è prezioso. A segno nella ripresa per l’8-4 definitivo.

Nulla da fare per il Potenza che subisce la prima sconfitta in campionato ad opera dei cisternesi. Squadra generosa che onora la partita. Quattro le reti: Santarcangelo Trivigno, Goldoni, Claps e Lorpino.

In arrivo la pausa natalizia, si torna a giocare il 6 gennaio. In arrivo lo scontro diretto al vertice contro Sporting Sala Consilina.

Il tabellino:

Asd Potenza Calcio a 5 – Ecocity Futsal Cisterna 4-8

Potenza: De Brasi, Cerone, Miglionico, Volini, Trivigno, Lorpino, Mancusi, Goldoni, Claps, Lioi, Polino, Sagarese. Allenatore: Santarcangelo

Cisterna: Di Risio, Oliveira, Mariani, Rosati, Terenzi, Maina, Foglia, Del Prete, Ciarla, Jaquier Menini, Chinchio, Lara. Allenatore: Angeletti

Arbitri: Prisco e Ramires di Lecce. Crono: D’Alessandro di Policoro+

Marcatori: pt 3’ 23” e 9’ 50” Maina (C), 4’ 18” Menini (C), 5’ 52” Trivigno (P); st 2’56” Goldoni (P), 10’ 58” e 13’ 57’’ Foglia (C), 12’ 57” e 14’ 03” Jaquier Menini (C), 15’ 31” Lara, 16’ 03” Lorpino (P), 17’ 52” Claps

Ammoniti: Oliveira e Lara