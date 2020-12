Anche la Camera di Commercio resta al fianco della Compagnia dei Lepini

Arriva un’altra buona notizia per la Compagnia dei Lepini. Dopo la decisione dell’amministrazione provinciale di Latina di togliere dal processo di alienazione le quote che vanta all’interno della società consortile, inserite qualche nell’ambito della revisione periodica delle partecipate, lo scorso 18 dicembre è arrivato un ulteriore attestato che il lavoro che la società guidata da Quirino Briganti sta realizzando sul territorio. La giunta della Camera di Commercio di Latina e Frosinone, infatti, nella seduta del 18 dicembre scorso, nell’ambito della revisione periodica delle partecipazioni societarie, ha confermato la propria partecipazione alla società consortile Compagnia dei Lepini, in linea con l’obiettivo di sostegno camerale di svolgere un ruolo attivo nel campo dello sviluppo turistico, in sinergia con gli enti ed organismi del territorio. Una decisione che, come spiegato dal presidente Giovanni Acampora durante l’incontro con i vertici della società, viene motivata dalle azioni messe in campo dalla stessa Compagnia che, secondo Acampora, “rappresenta uno strumento unico per lo svolgimento di attività di sviluppo e di promozione del turismo nonché di valorizzazione del patrimonio culturale”.

Soddisfazione per questa conferma della partecipazione attiva della Camera di Commercio nella programmazione degli interventi sul territorio è stata espressa dal presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti, che ha affermato: “Non possiamo che ringraziare il presidente Acampora e la giunta della Camera di Commercio per questa scelta, che certifica l’impegno che come Compagnia stiamo cercando di mettere in campo per valorizzare il nostro territorio. Come sostenuto dallo stesso Acampora – ha proseguito Quirino Briganti – abbiamo il dovere morale di proseguire nel coordinamento e gestione di attività, servizi e iniziative finalizzate a sviluppare il processo di integrazione tra territori contigui, mission quanto mai rispondente all’esigenza di progettare modelli di sviluppo sinergici rispetto alla realtà economica”.

Sempre Briganti, riprendendo un altro passaggio di Acampora riguardante il coinvolgimento dei Comuni che insistono su questi territori, ha spiegato: “Mai come oggi diventa fondamentale fare sistema, reagire a questo momento delicato che stiamo attraversando e iniziare seriamente a ragionare sulla ripartenza, facendoci trovare pronti quando sarà il momento. Come Compagnia dei Lepini – ha concluso Quirino Briganti – stiamo cercando di porre basi solide per ripartire nel migliore dei modi e per rilanciare la nostra promozione del territorio. Grazie alla Camera di Commercio di Latina e Frosinone oggi e alla Provincia di Latina nelle scorse settimane, sappiamo di poter contare su due enti fondamentali per portare a casa importanti risultati e ci auguriamo una sempre maggiore partecipazione anche dai Comuni”.