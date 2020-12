Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Terracina, in esecuzione di una ordinanza di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Latina, traevano in arresto un 62enne del luogo, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento. Lo stesso, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione ove rimarrà ristretto in regime degli arresti domiciliari.