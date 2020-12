Minturno, finisce il commissariamento di Fratelli d’Italia: Vincenzo Fedele portavoce

Fratelli d’Italia cambia passo a Minturno: finisce il periodo di commissariamento gestito dal vice-portavoce regionale Enrico Tiero e contestualmente è stato scelto per il ruolo di portavoce l’ex candidato sindaco ed ex consigliere comunale Vincenzo Fedele.

“Ringraziamo Enrico Tiero per il lungo lavoro svolto in questo anno e mezzo di commissariamento”, dichiarano il coordinatore regionale di FdI Lazio Paolo Trancassini e il coordinatore provinciale di FdI Latina Nicola Calandrini. “Nel luglio 2019 gli abbiamo affidato una comunità divisa, mentre oggi il partito non solo è presente sul territorio ma può vantare anche un rappresentante in consiglio comunale nella figura del consigliere Tommaso Iossa. D’intesa con la comunità locale, abbiamo ritenuto che ci siano adesso le condizioni per porre termine alla gestione commissariale ed affidare nuovamente il partito ad una persona del territorio che abbiamo individuato in Vincenzo Fedele. Starà a lui coordinare i lavori in vista delle elezioni amministrative del 2021 in cui Fratelli d’Italia vuole essere protagonista all’interno di una coalizione alternativa all’attuale sindaco”.