Formia, inaugurata la prima area di sgambamento per cani

A Formia, nel quartiere San Pietro, è stata inaugurata la prima area di sgambamento per cani del Golfo. Il progetto, nato dalla volontà dell’amministrazione Villa e ratificato con delibera di giunta il 29 luglio 2020, ha come obiettivo la creazione di cinque aree in altrettante zone della città. Aree interamente dedicata ai nostri amici a quattro zampe, con arredi ‘agility’ dove potranno divertirsi in libertà con i loro padroni, rispettando alcune semplici regole.

La prima area sgambamento è stata inaugurata sabato dal sindaco Paola Villa presso via Amendola. Un lavoro sinergico tra Comune e associazioni di volontariato, che hanno attrezzato l’area donando giochi realizzati con bambù e materiale di recupero.

“È la prima delle cinque aree”, ha affermato il sindaco prima di sciogliere il nastro tricolore. “Le altre verranno realizzate nei prossimi mesi in altre zone della città. Creare spazi idonei per cani è un atto di civiltà. Un sentito ringraziamento va alla rete delle associazioni che da tempo ci aiutano e supportano nella realizzazione di imprese che hanno come unico obiettivo donare bellezza alla nostra comunità”.

L’ evento, specificano dal Comune, si è svolto nel rispetto delle norme anti-Covid e ha visto la partecipazione degli attori principali, accompagnati dai loro padroni.