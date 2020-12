Covid a Ventotene, allestite tre postazioni per i test. Sull’isola nessuno caso dal 4 novembre

“In seguito al riscontro di alcuni casi di positività alla Sars-Cov-2 si stanno effettuando test di controllo con tracciamento dei contatti. Il tracciamento avviene ormai fin dai primi casi riscontrati sull’isola (4 novembre 2020) e dopo tale avvenimento, fino ad oggi, non sono più risultati casi di contagio. Per quanto riguarda il cluster recente, sono stati effettuati circa 90 test durante questa settimana”. A parlare, il sindaco di Ventotene Gerardo Santomauro e l’assessore alla Sanità Francesco Carta.

“In data odierna nell’area antistante il poliambulatorio, già individuata e organizzata per l’esecuzione dei test, sono state allestite tre postazioni dove sono stati effettuati 192 esami. Le attività di controllo proseguiranno a cura del personale medico e paramedico del Poliambulatorio. Il Comune ha altresì provveduto a riscontrare la disponibilità sull’isola dei farmaci e dei presidi (ossigeno) necessari, come da protocollo, per la cura di pazienti affetti da Covid-19. Ai saturimetri acquistati dal Comune si sono aggiunti quelli donati dalla Compagnia Laziomar (50 pezzi). Pertanto, si ringraziano l’Azienda Sanitaria Locale di Latina, il personale tutto che presta servizio presso il Poliambulatorio di Ventotene, gli operatori che stamane sono giunti sull’isola per un ulteriore supporto, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, e quanti si sono adoperati per raggiungere questo risultato. Infine, si fa appello ai cittadini di Ventotene affinché si rispettino puntualmente tutte le norme per il contrasto della pandemia. Le buone notizie sulla disponibilità dei vaccini e dei nuovi farmaci in grado di annientare il virus, ci spronino ad andare avanti con fiducia”.