Usura ed estorsioni tra il cassinate e Terracina, manette per 5

Tocca anche la provincia di Latina l’inchiesta denominata “L’Americano”, relativa a un ampio giro di usura, estorsioni e riciclaggio finito al centro delle indagini portate avanti dalla Guardia di finanza e dall’Arma dei carabinieri.

Un’inchiesta culminata con il fermo disposto dai pm Roberto Bulgarini Nomi e Valentina Maisto di Augusto Villani, 33enne di Cervaro, Giuseppe Sardelli, 31enne di Pontecorvo, e Raffaele Verdicchio, 41enne di Cassino, a cui hanno fatto seguito la convalida del fermo e la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per Maurizio Sardelli, 60enne residente a Terracina, e dei domiciliari per Andrea Danella, 36enne di Pontecorvo, disposti dal gip Domenico Di Croce.

Secondo gli inquirenti Maurizio Sardelli e Danella avrebbero prestato, in piena emergenza coronavirus, cinquemila euro al dirigente di una squadra di calcio di Castrocielo, applicandogli un tasso di interesse annuo del 239%, “approfittando della minorata difesa della persona offesa causata dalla difficile situazione economica venutasi a creare a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19”, minacciando la vittima di ritorsioni sulla figlia di 12 anni se non avesse pagato le rate stabilite.

Danella, in particolare, gli avrebbe detto: “Non ti preoccupi nemmeno di tua figlia, quelli se la prendono con lei mica con te”.

Sardelli avrebbe inoltre strozzato per sette anni un imprenditore impegnato nel settore della lavanderia industriale, applicandogli sui prestiti un tasso di interesse annuo del 180%.

Villani, Giuseppe Sardelli e Verdicchio sono invece accusati di estorsione ai danni del proprietario del bar gestito dallo stesso Verdicchio.

Gli incontri tra il dirigente della società di calcio e Sardelli, detto “l’americano”, sono avvenuti a Terracina, in un ristorante particolarmente frequentato, come documentato dai finanzieri appostatisi nella zona.