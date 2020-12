Invia un filmato al figlio a scopo intimidatorio: 44enne di Gaeta denunciato

Nel pomeriggio di ieri, 18 dicembre, a Gaeta, i militari della locale Tenenza, a conclusione di mirata attività investigativa, deferivano in stato di libertà un 44enne del posto, resosi responsabile del reato di minaccia grave.

L’uomo, già allontanato dal nucleo familiare per il reato di maltrattamenti in famiglia, lo scorso novembre avrebbe inviato un video al proprio figlio di 10 anni mostrando una pistola, il tutto a scopo intimidatorio poiché il minore abita insieme alla ex moglie.

I militari avuto notizia di quanto accaduto procedevano ad immediata perquisizione domiciliare dell’abitazione del 44enne, rinvenendo la pistola oggetto del video e della minaccia, accertando infine che la stessa era un’arma a salve di libera vendita.

Di quanto accaduto veniva informata immediatamente l’Autorità Giudiziaria, dando corso alla denuncia dell’uomo per minaccia aggravata.