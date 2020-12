Fratelli d’Italia Minturno in piazza a sostegno delle attività del territorio

“La sezione minturnese del partito di Giorgia Meloni – rende noto lo stesso gruppo locale di Fratelli d’Italia – sarà in piazza S. Albina questa domenica per sostenere le attività commerciali con l’iniziativa “Compra Locale, un Natale tricolore è un Natale solidale”.

“Giunti al periodo natalizio e a maggior ragione in questa fase pandemica, abbiamo pensato che dovremmo sostenere gli acquisti in negozi, esercizi commerciali e botteghe italiane e locali, una battaglia per cui noi di Fratelli d’Italia ci siamo sempre battuti e per cui continueremo a batterci.

Per questo motivo, questa domenica saremo in piazza S. Albina dalle ore 10 alle 13 con un gazebo distribuiremo gratuitamente carta da regalo per impacchettare i regali di chiunque ha effettuato acquisti di prodotti italiani in esercizi commerciali di Minturno. Sulla carta regalo ci sarà la scritta “compra italiano”, con l’idea di incoraggiare acquisti in difesa del nostro sistema economico”.