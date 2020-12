Covid-19 in Provincia di Latina, sono stati registrati oggi, 157 nuovi casi. Sei le persone decedute più un paziente fuori dal territorio della Asl di Latina. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino della Asl di Latina che alleghiamo. Nel documento le informazioni Comune per Comune e le informazioni utili per effettuare la prenotazione per i test rapidi.

bollettino 19dic20