Concorso ‘Un poster per la pace’: premiata la studentessa Lorenza Iannelli

“La studentessa dell’Istituto Comprensivo Pasquale Mattej di Formia Lorenza Iannelli, vincitrice del concorso “Un Poster per la Pace”, è stata ricevuta nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 dicembre, in sala Sicurezza del Comune.

A fare gli onori di casa il vice sindaco e assessore alla Cultura Carmina Trillino che ha omaggiato la giovane allieva di una opera d’arte “che ha più di 2000 anni che resiste alla bellezza ed è portatrice di bellezza”. Una piccola pergamena con un messaggio augurale da parte del sindaco Paola Villa e accanto una immagine del “Cisternone Romano” di Castellone, simbolo storico della città.

“Creatività e determinazione nel tuo percorso formativo e professionale e soprattutto tanto entusiasmo, una parola bellissima, che tradotta letteralmente dal greco significa ‘avere il Dio dentro’ – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Carmina Trillino – E’ un qualcosa che ti spinge ad andare oltre gli ostacoli e l’augurio sincero è di non perderlo mai e ti aiuterà a superare qualunque cosa”.

Il disegno realizzato da Lorenza Iannelli andrà in America per concorrere a livello internazionale tra 200 paesi mondiali. Una bella soddisfazione per la studentessa della III F, per sua madre, per il dirigente scolastico della Mattej Lorenzo Cuna, per la Professoressa di Arte e Immagine Gina D’Ettorre insieme al team docenti del consiglio di classe e per i Lions del distretto 108L (Lazio, Umbria, Sardegna) della presidente Isabella Quaranta e il curatore del progetto, il vice presidente Francesco Maiolino”.