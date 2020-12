VIDEO – Rsa chiuse, pericolo Covid in ospedale, sanitari contagiati: l’intervista al sindaco

Il sindaco di Formia interviene a 360 gradi su emergenza da coronavirus e sanità. Dalle Rsa chiuse, alle criticità che continuano a investire l’ospedale “Dono Svizzero”, in particolare per la mancata differenziazione dei percorsi Covid e non Covid. Passando per i numerosi contagi che stanno investendo il personale sanitario, di una portata tale da sovraccaricare il lavoro giornaliero, col rischio-cortocircuito sempre dietro l’angolo. A riguardo, non è mancata una stoccata ai sindacati. E non solo.

VIDEO – DI SEGUITO, L’INTERVISTA DI H24NOTIZIE AL SINDACO PAOLA VILLA