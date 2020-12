VIDEO – Esondazioni torrente Pontone: “Ancora non sappiamo nulla”

Buio totale, in apparenza: ancora nessuna novità ufficiale per il caso legato agli annosi pericoli del torrente Pontone, esondato l’ultima volta nei giorni scorsi tra Formia e Gaeta, tornando a seminare il panico.

Al momento le istituzioni sovracomunali non hanno effettuato nessuna comunicazione ai soggetti interessati. Né sull’erogazione dei fondi per la messa in sicurezza, sulla richiesta dello stato di calamità e dei ristori. Ad affermarlo è il deputato di Gaeta Raffaele Trano, residente nell’area nonché componente del Comitato Pontone.

VIDEO – DI SEGUITO, LE PAROLE DI TRANO AI MICROFONI DI H24NOTIZIE