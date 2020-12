Quattordicenne picchiata e filmata durante l’aggressione

Accusate di aver picchiato a turno una coetanea, prendendola per i capelli e trascinandola lungo il marciapiede, mentre un loro amico riprendeva con un telefonino la scena per poi diffondere il video sui social, due ragazzine di 14 anni, di Latina, sono state indagate dalla Procura presso il Tribunale per i minori di Roma.

I fatti si sono svolti a Latina Scalo, all’uscita da un locale, dove il gruppo con cui era la vittima si è incontrato con quello delle due minorenni ora oggetto delle indagini.

Due gruppi di giovanissimi residenti in un borgo vicino e che si erano recati a Latina Scalo.

In base alle indagini svolte dalla polizia postale di Latina, che hanno raccolto la denuncia presentata dai familiari della quattordicenne, sarebbe volata qualche parola di troppo, sembra per delle vecchie ruggini tra l’aggredita e le due indagate.

Quest’ultime avrebbero detto alla coetanea: “Te l’avevamo detto che te la facevamo pagare”.

E poi avrebbero iniziato a picchiarla mentre un loro compagno di scuola, di 13 anni, riprendeva la scena con il telefonino.

Il video sarebbe quindi stato diffuso tramite WhatsApp tra i vari contatti della comitiva.

Ricostruito l’accaduto, la Postale ha denunciato le due quattordicenni.

Aperta un’inchiesta, le due ragazzine sono quindi state interrogate e occorrerà ora vedere cosa deciderà la Procura per i minori.