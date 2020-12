Insospettabile arrestato con un chilo e mezzo di cocaina

Continua incessante l’azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga da parte dei poliziotti della Questura di Latina. In tale ambito, nella giornata di giovedì, durante un servizio di controllo del territorio, gli uomini della Squadra Volante hanno tratto in arresto per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti L.D.B., classe 1993.

In mattinata un sospetto andirivieni nei pressi di una abitazione del popolare Quartiere Nicolosi ha attirato l’attenzione degli uomini della Questura di Latina. Dopo un attento servizio di osservazione, i poliziotti della Squadra Volante hanno fatto scattare il blitz. Hanno infatti bloccato un uomo appena sceso in strada trovandolo in possesso di una dose di droga, il quale ha subito confessato di averla acquistata in un appartamento dello stabile dal quale era appena uscito. Gli agenti tempestivamente hanno fatto irruzione nell’appartamento del 27enne, che alla vista dei poliziotti non ha opposto resistenza.

La perquisizione dell’abitazione ha permesso il rinvenimento di un chilo e mezzo circa di cocaina, insieme al materiale per il confezionamento ed il taglio della droga. All’interno della casa gli agenti hanno bloccato anche un altro uomo trovato anch’egli in possesso di una dose di droga. Entrambi i due acquirenti sono stati segnalati per possesso ad uso personale di sostanze stupefacenti.

Lo spacciatore invece, incensurato, insospettabile, trovato in possesso di una enorme quantità di cocaina pronta per lo spaccio, di tutto il materiale utile al confezionamento in dosi e di 3.500 euro sicuro provento dell’attività illecita, è stato quindi tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.