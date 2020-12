Falsi annunci di affitto con tanto di caparre, denunciate due persone

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sperlonga, a seguito di mirata attività investigativa, denunciavano all’Autorità Giudiziaria un uomo di 51 anni ed una donna di 31 anni, entrambi residenti in Abruzzo. I due, tramite internet, pubblicavano falsi annunci di appartamenti in affitto su e-commerce per la stagione estiva 2020, riuscendo ad ottenere circa 2250 euro dalle vittime che venivano truffate. Dopo le prime denunce, sono scattate le indagini investigative e telematiche dei carabinieri, riuscendo a risalire all’identità dei due truffatori che sono stati poi deferiti in stato di libertà.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Latina, sulla scorta delle investigazioni effettuate, consiglia a tutti i cittadini di prendere le dovute cautele ogni volta che si trova a dover stipulare un contratto di locazione.

1. Occhio alle fotografie dell’immobile che siano reali e contestualizzate al luogo. La fotografia dell’immobile potrebbe essere realizzata al computer;

2. attenzione ai prezzi. un immobile da sogno potrebbe essere messo a prezzo stracciato per attirare l’attenzione dei clienti;

3. diffidare sempre della controparte (venditore od acquirente che sia) che dichiara di trovarsi all’estero o fuori citta’ e di non avere occasione per organizzare un incontro per visitare o far visionare l’immobile di persona. altri indizi, in questo caso, potrebbero esssere la mancanza di un recapito telefonico oppure la presenza di numeri di telefono non attivi, strani o con numerazioni estere od ancora l’intenzione di comunicare solamente via mail;

4. nel caso vi venga chiesto, senza averlo visionato, non inviate alcuna caparra solamente per bloccare l’immobile, in particolar modo se vi verrà chiesto un pagamento non tracciabile ovvero effettuato con carte prepagate o servizi di trasferimento di denaro;

5. Evitare sempre di comunicare i dati sensibili che non sono necessari nella fase della trattativa preliminare ( dati personali, conto corrente, carta di credito, carta ricaricabile). Non inviare mai la fotocopia dei propri documenti di identità che potrebbero essere falsificati dai truffatori.