Maxi-operazione antidroga dei carabinieri: 24 arresti nel centro Italia

“Ventiquattro tra cittadini pakistani e afghani, domiciliari in diverse regioni del Centro Italia, arrestati questa mattina all’alba da un blitz dei carabinieri: sono accusati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione e’ stata condotta dai carabinieri del comando provinciale di Macerata, coadiuvati dai colleghi di Fermo, Teramo, Roma e Latina.

L’ordinanza della misura cautelare in carcere è stata emessa dal gip del tribunale di Macerata, Giovanni Maria Manzoni. L’operazione giunge a conclusione di una e complessa indagine, denominata ‘Daraga’, coordinata dal procuratore di Macerata, Giovanni Giorgio.

Da quanto si è appreso, è stata disarticolata una filiera criminale, che operava nel Maceratese, costituita da cittadini pakistani e afghani (alcuni dei quali irregolari in Italia), che agiva avendo come principali basi logistiche, utilizzate anche per nascondere la droga da tagliare, l’Hotel House”, il condominio multietnico di Porto Recanati, un casale Montecassiano ed un’abitazione di Potenza Picena”.