Lazio e Covid, la vaccinazione dovrebbe partire il 15 gennaio

Mentre in queste ore si decide per le restrizioni durante le festività natalizie, si discute molto di vaccini. Lunedì, salvo imprevisti, l’EMA (European Medicines Agency) dovrebbe autorizzare il vaccino Pfizer-Biontech. Da quel momento dovrebbe iniziare la corsa a mettere in moto la più grande vaccinazione di massa che la storia europea abbia mai conosciuto.

Si parla di una data unica nell’Unione del vecchio continente, ovvero il 15 gennaio. I primi ad essere vaccinati dovrebbe essere il personale sanitario, poi i residenti delle strutture per anziani e poi via via tutti gli altri. Ogni giorno filtra qualche indiscrezione e qualche notizia in più.

Ieri, sulla pagina Facebook del portale “Salute Lazio”, tramite lo screen del Corriere della Sera, l’annuncio che la prima cittadina del Lazio che dovrebbe essere vaccinata è un’infermiera.