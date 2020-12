Il nuovo webinar di Obiettivo Comune, venerdì si parla di scuola

“Torna venerdì 18 dicembre alle 19.00, in onda sulla pagina Facebook dell’associazione, il ciclo di webinar “Obiettivo Comune On Air”.

Saranno con noi, per parlare di scuola e impegno sociale, Anna D’Auria (segreteria nazionale del Movimento Cooperazione Educativa) e Giancarlo Cavinato (portavoce del tavolo SaltaMuri).

In questo periodo in cui si parla di scuola quasi ed esclusivamente in riferimento all’emergenza sanitaria, ci è sembrato importante focalizzare l’attenzione sul luogo di formazione, di sviluppo culturale e di crescita sociale che è la scuola stessa.

Contrariamente al ciclo primaverile-estivo – le cui puntate sono ancora disponibili su Facebook, YouTube e sul sito web dell’associazione -, in questo secondo ciclo non abbiamo fissato una cadenza fissa per gli appuntamenti, prediligendo l’attenzione sugli argomenti trattati e sul calibro degli ospiti.

Rimane tanta la voglia per la nostra associazione di creare dibattito, informare e approfondire. Per tali motivi, in questo particolare momento storico in cui non è possibile svolgere eventi “in presenza”, continuiamo a proiettare in rete il nostro impegno di fare comunità cercando di creare confronto.

Ringraziamo la Casa della Cultura per il patrocinio e Radio Civita InBlu che ha deciso di essere al nostro fianco come media partner.”