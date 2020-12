Le angosce di questi mesi tradotte in versi dal poeta De Luca

In tempi eccezionalmente difficili, con il virus che ha sconvolto l’esistenza degli uomini in tutti gli angoli del globo e costretto l’umanità a riscoprire luoghi vicini facendo i conti con silenzi e solitudini, il poeta ponzese Antonio De Luca traduce in versi le crescenti angosce.

Le ansie caratterizzanti un inaspettato 2020 che volge al termine sono anche quelle del poeta.

Ponza torna però e resta l’ultimo approdo.

Un’isola che è anche il luogo del cuore di De Luca e l’incarnazione di quella cultura mediterranea che riconduce ai valori atavici, all’ultima speranza per un mondo tutto da ricostruire.

Ultimo approdo

La terra si è estinta

non c’è più avvenire

le strade desolate

così le spiagge

le scuole e i giardini

crollano i muri

cadono i templi

giacciono le barche affondate

come inermi

carcasse di morte

i cimiteri abbandonati

all’oblio

non ci sono più i vivi

i morti più non parlano

né Aurora

pone le dita di rosa

sul mare turchese

non un volto d’uomo

dove scorre un pianto

né una voce a gridare

al destino

non una coscienza ribelle

i bambini non corrono più nella rena

a significare un cielo di stelle

non una donna sta a chiamare la sera

il sangue della virtù umana

non sento più scorrere

solo silenzio

nelle vecchie dimore

per le strade o nei vicoli

questo silenzio di morte

che mai non mi appartenne

e tutto intorno

terra di razzie

barbarie divoratrice

corro da Seferis

sulla terra di Grecia

che in questo Occidente

fu madre e maestra

a portargli

i miei versi

di paura e dolore

l’assordante travaglio

dell’annunciata agonia

È qui

l’ultimo approdo

che ancora resiste

quest’ isola

astro incessante

immenso e inafferrabile

Chi solleva i macigni cola a picco:

questi macigni alzai

questi macigni il mio fato

nella terra che mi crebbe

la terra che amo

così penso

che sia giunto

il momento

di prendere le distanze

non sopporto

questo mischiarsi

prendo il mare della lontananza

del distacco

dai conquistatori del niente

fedele solo al verso

dell’essere primitivo

questa barbarie

anche agli dei

ripugna