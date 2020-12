Giocattoli e luminarie di Natale pericolosi, blitz del Nas – VIDEO

I carabinieri del Nas di Latina hanno segnalato all’autorità amministrativa i titolari di due distinti empori, poiché ritenuti responsabili di aver posto in vendita addobbi natalizi luminosi e giocattoli privi di marcatura di conformità CE e delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana riguardanti le precauzioni di sicurezza e le modalità d’uso dei prodotti.

Sono state sequestrate complessivamente 820 luminarie (in provincia di Frosinone) e 167 confezioni di giocattoli (nella provincia pontina), per un valore complessivo di 4.600 euro. Contestate ai titolari delle attività commerciali sanzioni amministrative per un importo totale di 7.000 euro.