Fondi, prima del rientro a scuola tamponi per tutti gli studenti – VIDEO

I contagi stanno lentamente diminuendo, i bollettini non riportano da giorni incrementi a due cifre come avvenuto a novembre, ma non si deve abbassare la guardia. “Con le festivitià il rischio è quello di fare qualche passo indietro”, sottolineano dal Comune di Fondi. Motivo per cui il sindaco Beniamino Maschietto ha annunciato che, grazie al fondamentale aiuto della Croce Rossa Italiana Comitato Locale Fondi e in accordo con la Asl, saranno effettuati tamponi rapidi gratuiti a tutti gli studenti prima del rientro a scuola. “Il test, naturalmente, sarà su base volontaria ma il primo cittadino si augura vivamente che l’adesione possa essere massiccia”. Si parla di oltre 2mila potenziali tamponi.

DI SEGUITO, IL VIDEO CON L’ANNUNCIO DEL SINDACO