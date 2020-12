Bimba resta chiusa in macchina, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Preoccupazione in Via Lungomare Caboto precisamente all’ex mercato del pesce poco prima delle 17. Il telecomando di un’auto è andato in tilt chiudendo una bambina in tenera età all’interno del veicolo.

Vani sono stati i tentativi dei genitori di aprire le portiere. Tutto inutile il telecomando non ne voleva sapere. Immediati i soccorsi dei Vigili del Fuoco che hanno aperto l’auto, molti curiosi al limite dell’assembramento osservavano cosa stesse succedendo. La bimba seduta sul seggiolino nei sedili posteriori non si è accorta di nulla visto che dormiva. Al suo risveglio era tra le braccia dei familiari certamente provati dall’accaduto.