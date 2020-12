Covid-19 a Formia, chiusa una nuova struttura per anziani

Dopo le novità – e le chiusure – di domenica, a Formia arriva una nuova ordinanza a firma del sindaco Paola Villa. Viene così chiusa una terza struttura per anziani. Si tratta de “Il Giglio”, di via Olivastro Spaventola

Nello specifico, l’ordinanza numero 93 prevede che:

“- gli ospiti della citata struttura dovranno restare in “quarantena” al suo interno, in attesa degli esiti dei tamponi molecolari disposti dal Dipartimento di Prevenzione della Asl;

– gli ospiti potranno uscire dalla Comunità alloggio solo in caso di aggravamento di salute e perché diretti verso Ospedali con ambulanze attrezzate per il bio isolamento;

– la turnazione degli operatori della struttura in oggetto dovrà avvenire secondo le modalità previste, in accordo con il medico competente della stessa;

– la struttura dovrà essere sottoposta a sanificazione accurata e incisiva, comprovata da idonea certificazione;

– l’attività della struttura in parola sarà limitata con DIVIETO di accettazione di nuovi ospiti e DIVIETO di ingresso nella stessa, se non per particolari motivi di necessità e previa autorizzazione del Responsabile della struttura;

– che tutti i rifiuti prodotti dalla struttura di che trattasi, in via precauzionale ed in osservanza della normativa vigente in materia, vengano conferiti, gestiti, raccolti e destinati allo smaltimento in modalità indifferenziata ed isolata dagli altri rifiuti indifferenziati raccolti nelle normali attività di raccolta rifiuti;”