Aprilia, arrestato 20enne per spaccio di droga

“Il pomeriggio del 14.12.2020, ad Aprilia, i carabinieri del Reparto Territoriale-Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di un mirato servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto S.R., di anni 20 originario dell’Ucraina, poiché colto in flagranza di reato.

Il 20enne, dopo un controllo dei militari, veniva trovato in possesso di 7 gr. di cocaina suddivisa in 17 dosi, 4 gr. di crack suddivisi in 12 dosi e 7 gr. di marijuana.

Nel corso della medesima attività, veniva denunciato in stato di libertà un 45enne di Ariccia, poiché deteneva 4,8 gr. di cocaina.

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’attività svolta dai militari di Aprilia rientra nel progetto di controllo del territorio, opportunamente predisposto in ambito provinciale per contrastare e prevenire i reati maggiormente diffusi nel periodo delle feste natalizie.”