Ai domiciliari ma non rispetta le prescrizioni: finisce in carcere

Nella giornata di ieri, 14 dicembre i carabinieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento per la carcerazione emesso dal Gip del Tribunale di Latina a carico di A.I.S., romeno, residente nel comune di Sezze.

“L’uomo – spiegano i militari – tra i mesi di febbraio ed agosto 2020, si era più volte reso responsabile di reati contro la persona e la famiglia, venendo colpito da diversi provvedimenti tra i quali il divieto di avvicinamento alla ex compagna aggravata poi in arresti domiciliari. Nonostante i provvedimenti emanati dal Tribunale in questi mesi, il 21enne ha continuato a violare le prescrizioni imposte, comportamento che adesso lo ha condotto in carcere”.