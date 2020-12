Solidarietà in circolo, all’iniziativa aderisce il circolo sanità del Pd

Il Circolo Sanità del Partito Democratico provinciale aderisce alla campagna “Solidarietà in circolo” promossa dal partito nazionale.

Queste le dichiarazioni del Segretario Roberto Masiero: “Non siamo solo professionisti che stanno dando il massimo in prima linea, siamo anche donne e uomini che vogliono contribuire oltre il proprio lavoro.

Siamo dalla parte di chi ha maggiormente bisogno soprattutto in questo periodo, vicini alle persone alle quali il Covid ha portato via anche il benessere economico.

Convinti che l’unico modo per uscirne è farlo insieme.

Da sabato 12 a sabato 19 dicembre, infatti, i nostro circolo del PD Sanità raccoglierà beni alimentari di prima necessità per destinarli, in accordo con le associazioni di volontariato, in collaborazione con gli enti locali, a chi ne ha più bisogno“.