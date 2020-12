Cadavere in un canale di scolo: giallo a Fondi. Appartiene a un uomo scomparso – VIDEO

Un cadavere, in avanzato stato di decomposizione. E’ stato rinvenuto nella mattinata di lunedì nei pressi del litorale di Fondi, all’interno di un canale di scolo che costeggia una stradina poco battuta nell’area di Tumulito.

Il corpo è quello di un 45enne indiano che risultava scomparso da alcuni giorni. Da chiarire, al momento, le cause che hanno cagionato il decesso: da un primo esame, non sono stati riscontrati segni che possano far pensare a una morte violenta.

Il pubblico ministero Antonio Sgarella, per tentare di inquadrare l’accaduto, ha disposto l’esame autoptico. Sul luogo del ritrovamento hanno operato gli agenti del Commissariato locale e i vigili del fuoco, raggiunti in un secondo momento dagli addetti delle onoranze funebri “Sant’Anna”, delegati al trasferimento della salma alla volta del cimitero comunale.

