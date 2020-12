Intorno alle 8 del mattino di sabato 12 dicembre i carabinieri di Fondi in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, traevano in arresto S.M. 42enne.

L’arresto è avvenuto poiché S.M. deve scontare la pena residua di anni 1 mesi 8 e giorni 22 di reclusione. Questi, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.