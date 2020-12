Droga e armi in odor di Camorra, arresto nel sud pontino – FOTO e VIDEO

Nel primo pomeriggio di sabato 12 dicembre, nel Comune di Santi Cosma e Damiano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa – coadiuvati dai militari del posto e supportati dal Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Roma, hanno arrestato un 56 enne S.G. della provincia di Napoli, per i reati di Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e Detenzione abusiva di Armi.

L’uomo, residente nel comune del sud Pontino, considerato “vicino al noto clan camorristico localmente denominato dei “Casalesi” è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di complessivi grammi 55,60 di hashish, suddivisa in più parti opportunamente occultata, di un bilancino di precisione e strumenti utili per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente nonché di un caricatore per pistola cal. 7,65, due proiettili dello stesso calibro e nr.29 cartucce per fucile da caccia cal. 12 e 16.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori accertamenti del caso, mentre l’arrestato trasferito presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.

Permane la massima attenzione dell’Arma dei Carabinieri di Latina, volta al controllo del territorio nell’approssimarsi delle festività natalizie, prediligendo il presidio delle aree maggiormente esposte a reati di natura predatoria e contro la persona.”