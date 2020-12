Covid-19, situazione da monitorare a Formia: quarantena per strutture anziani

Preoccupa la situazione dell’emergenza da coronavirus in quel di Formia. Già nei giorni scorsi, fonti vicine agli ambienti dell’Asl e riportate da Latina Oggi, parlavano di come le due situazioni da tenere sotto controllo fossero quella del capoluogo e quella di Formia.

Stando alle notizie di cronaca, alle segnalazioni e alle polemiche sull’ospedale Dono Svizzero, in tanti avevano pensato che tale attenzione fosse legata proprio alla chiusura e sanificazione di un reparto del nosocomio, ma adesso la situazione sembra complicarsi.

Sono state emesse, infatti, nella giornata di sabato 12 dicembre due ordinanze comunali firmate dal sindaco Paola Villa. Si tratta della numero 91 e la numero 92 che, di fatto pongono in quarantena due strutture di alloggio per anziani, parliamo della “Belvedere 2“, sita in via Spaventola e la “Mater Divinae Gratiae” in via Gianola.

Tale decisione è stata presa a seguito del riscontro di diverse positività ai test rapidi del nuovo coronavirus. In realtà, essendo questi non attendibili al 100%, come prassi in questi casi, si è passati ai test molecolari, di cui si avrà esito nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni.

Intanto gli ospiti di queste strutture devono rimanere preventivamente in quarantena e possono uscire solo in caso di aggravamento della situazione di salute e previo intervento di ambulanze attrezzate.

Ci sarebbe anche una terza struttura che in queste ore starebbe effettuando uno screening tra i propri ospiti per qualche caso sospetto.