“Il 12.12.2020, in Aprilia località Campoverde i Carabinieri della locale stazione, coadiuvati dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Aprilia hanno deferito, in stato di libertà, per “ricettazione” B.C.39enne e S.F.18enne, poiché sorpresi, nei pressi di un garage, mentre scaricavano da un furgone alcuni pezzi di autovetture, di probabile provenienza furtiva, durante la perquisizione si rinvenivano numerosi parti di autovetture.