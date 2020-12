Nuova scuola Pollione, la procedura di gara per la progettazione

Lavori per la realizzazione della nuova scuola Pollione, un passo avanti è stato fatto. A darne notizia è stata Paola Villa attraverso la sua pagina Facebook, senza tralasciare alcune critiche. “Si devono portare le cose serie a compimento – si legge nel post – Dopo la stesura di tutti gli atti sia da parte degli uffici Opere Pubbliche che della Centrale Unica di Committenza del Comune di Formia, da ieri c’è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: della procedura aperta di gara per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva-esecutiva e l’affidamento della direzione dei lavori della costruzione della nuova scuola Pollione e della nuova palestra per le scuole De Amicis e Pollione.

La scadenza del bando è il 15 gennaio 2021. Con queste opere ed un investimento di 11 milioni di euro, Formia inizia un’altra storia, un intero quartiere sarà completamente rivisitato, in parte ritroverà il rapporto con il mare e in parte ritroverà il rapporto con le testimonianze storiche che lo circondano. Le cose serie vanno portate a compimento senza troppo tergiversare”.