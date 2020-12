Fondi, il sindaco Maschietto incontra il campione di boxe Michael Magnesi (#VIDEO #FOTO)

“Fondi città della boxe? Dopo il mondiale IBO che ha visto trionfare il 25enne italiano Michael “Lonewolf” Magnesi al Palazzetto dello Sport di via Mola di Santa Maria, amministratori, sportivi e imprenditori sognano in grande.

Se n’è parlato ieri mattina nell’aula consiliare dove il sindaco Beniamino Maschietto, l’assessore allo sport Fabrizio Macaro e la giunta hanno incontrato il pugile per consegnargli una targa ma anche per fargli sentire, a nome di tutta la città, l’affetto e il calore che le restrizioni anticovid fanno percepire in maniera attenuata.

“I migliori auguri dalla Città di Fondi – recita la targa – al campione IBO pesi super piuma Michael Magnesi per la vittoria del titolo mondiale”.

L’invito, naturalmente, è a tornare in città per una nuova sfida con gli spalti pieni e la tifoseria delle grandi occasioni.

“Fondi mi ha portato fortuna” ha confessato il pugile regalando un sorriso al sindaco che, in tempi di pandemia, potrà associare un gran bel ricordo a questo 2020 costellato di restrizioni, problemi e difficoltà.

LE FOTO DELL’INCONTRO (A CURA DI VINCENZO BUCCI):

IL VIDEO DELL’INCONTRO PRESSO IL COMUNE DI FONDI: