Premio Remigio Paone, le mostre da sabato 12 dicembre

“Sabato 12 dicembre , presso la Galleria La Sfinge in Via Vitruvio Formia alle ore 16.30, aprono le mostre organizzate nell’ambito del PREMIO REMIGIO PAONE. La nota Gallerista Anna Mazzella ha voluto dare il proprio contributo all’organizzazione del Premio consapevole degli enormi sforzi che essa sta compiendo per elevare Il Premio come uno dei più importanti eventi del sud pontino , ma , con l’ambizione sempre più vicina di farlo diventare un evento di interesse nazionale grazie anche al solerte e capace lavoro del Direttore Artistico Ugo Autori.

Alla Galleria la Sfinge saranno esposte foto ed articoli di giornali dell’epopea artistica ed imprenditoriale del grande impresario formiano. Il pittore ed incisore di origini Formiane Giovanni Simione continuerà l’opera di sostegno al Premio esponendo le sue opere ed omaggiando alcuni ospiti del premio in calendario il 20 dicembre con alcune sue opere suggestive e di grande valore. La mostra ospiterà anche delle foto di Valerio Polici quotato fotografo di livello nazionale da l titolo “ interni”. Ospite della mostra sarà anche il Maestro Domenico Sepe , quotatissimo scultore che ci ononerà anche di aver creato la scultura che da oggi in avanti rappresenterà il premio, che sarà consegnato come abitudine a celebrità del mondo dello spettacolo e del giornalismo e cultura. L’evento di premiazione quest’anno si terrà il giorno 20 dicembre alle 18.30 con la conduzione da parte di Beppe Convertini e Cinzia Profita con un parterre d’eccezione. L’evento gode del patrocinio della Regione Lazio, Parco Riviera di Ulisse , i Comuni di Sperlonga,Gaeta,Formia , Minturno e del consorzio industriale sud pontino. Grandi aziende hanno sponsorizzato l’evento. L ingresso sarà contingentato nel rispetto delle norme covid”. L’edizione di quest’anno sarà dedicata al giovane Willy Monteiro Duarte.