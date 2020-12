Giovane tenta la fuga con la Jaguar ma viene arrestato con 3 chili hashish

Sempre più incisiva e mirata l’attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, segnatamente all’area nord della provincia, interessata anche dalla presenza di organizzazioni criminali, stanziate tra i Comuni romani di Anzio e Nettuno, che tentano di allargare i propri affari con il traffico di cocaina anche nella città di Aprilia.

L’operazione conclusa nella giornata di ieri, dal Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia, rientra in una più ampia strategia di controllo coordinato del territorio, fortemente voluta dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Colonnello Lorenzo D’Aloia, che ha consentito l’arresto di un giovane S.M. 24 enne della provincia di Roma, ritenuto contiguo al clan “ Gallace” “ndrina” originaria di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, radicatasi nei citati comuni di Anzio e Nettuno, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di armi.

Il 10 dicembre 2020, alle ore 13:30, nel comune di Anzio (RM), località Lavinio, i Carabinieri del N.O.R.M. del Reparto Territoriale di Aprilia, a conclusione di un servizio di osservazione, controllo e pedinamento, orientato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, traevano in arresto, nella flagranza dei suddetti reati, un giovane del posto, censurato. I militari dell’Arma, nonostante avessero imposto l’alt al prevenuto, che viaggiava a bordo di una autovettura modello “Jaguar”, si trovavano costretti a bloccare il tentativo di fuga dello stesso. Nell’immediatezza procedevano quindi al controllo del soggetto e, nel corso di perquisizione personale, veicolare e domiciliare rinvenivano kg. 3 di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in più dosi, la somma in danaro contante di euro 510,00, due sfollagente in ferro retraibili, una pistola semiautomatica con matricola “punzonata e resa illeggibile” cal. 9×21 con relativo munizionamento (15 cartucce stesso calibro), il tutto posto sotto sequestro unitamente alla suddetta autovettura a lui intestata.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, sarà associato presso la casa circondariale di Latina.