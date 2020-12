Casi di Covid-19 a Itri: il sindaco fa il punto sulla situazione

Covid-19, il sindaco di Itri, Antonio Fargiorgio ha fatto nuovamente il punto sulla situazione attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune: “Ritorno a fare il punto della situazione dei contagi da Covid19 ad Itri e lo faccio dopo che la ASL, nel bollettino odierno, ha comunicato l’intervenuto decesso di due persone nella nostra cittadina. La prima è la stessa persona di cui ieri era stata accertata e dichiarata la positività; la seconda è persona domiciliata ad Itri, con residenza anagrafica a Gaeta.

Alle famiglie di entrambi i deceduti, vanno le mie personali condoglianze e quelle di tutta la nostra comunità. Al momento, sono 58 i casi di positività presenti ad Itri, cui se ne aggiungono altri 2 riferiti a persone che, sebbene anagraficamente qui residenti, in realtà vivono altrove per ragioni di lavoro. Otto di queste persone sono ricoverate in ospedale, ma pare soltanto in due di questi casi si registrino condizioni di salute di una certa severità.

Nella casa di riposo di via San Martino, stando ai dati ASL, risultano ancora tra gli ospiti 12 persone positive. A tutti quanti vanno gli auguri di una pronta ripresa e guarigione. Rinnovo l’invito a rispettare le regole e sottolineo, per l’ennesima volta, che sono regole che ci impegnano, e devono impegnarci, sotto il profilo etico ancor prima che giuridico. Esse vanno rispettate a tutela della nostra salute e di quella degli altri, senza che ci sia bisogno di agitare lo spettro di possibili sanzioni pecuniarie per farle osservare.

Ad ognuno è richiesto in questo momento un senso ancor più accentuato di responsabilità, per cui, senza indugio e senza cedere a negazionistiche quanto inutili condotte, indossiamo le mascherine, osserviamo il distanziamento interpersonale evitando gli assembramenti e laviamo frequentemente le mani”.