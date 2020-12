Buoni spesa, avviata la procedura di distribuzione a Bassiano

Il Comune ha avviato le procedure per la distribuzione per dei buoni spesa per acquistare i generi alimentari ed i medicinali. “come amministrazione abbiamo ritenuto di dare priorità a questa azione di solidarietà, in quanto soprattutto nel periodo natalizio di riunione familiari (come da dpcm), è molto più evidente la disparità sociale ed economica dovuta dalla crisi da Covid 19” Interviene il Sindaco Domenico Guidi, al quale fa seguito il Vice Sindaco Giovanna Coluzzi ”è intento dell’amministrazione non lasciare nessuno abbandonato a se stesso e in difficoltà”

L’avviso già online pone i requisiti per l’accesso ai buoni spesa e fissa come termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il giorno 16 dicembre. Raccolta le istanze verranno velocemente lavorate ed indicati gli idonei, a quali verranno distribuiti i buoni spesa da utilizzare con le attività commerciali convenzionate.