Allenamenti in palestra nonostante le norme anti-Covid, scatta il controllo (video)

Blitz della Polizia Locale in una palestra di Itri per inosservanza alle norme anti Covid-19. Nella serata di ieri gli agenti coordinati dal comandante Pasquale Pugliese insieme ai Carabinieri della locale stazione, hanno effettuato dei controlli all’interno di un centro sportivo trovando un personal trainer che stava facendo allenamento insieme ad altre 3 persone. Per l’attività è scattata una sanzione nonchè la chiusura per un periodo che potrà andare dai 5 ai 30 giorni.

Riportiamo a margine dell’operazione, l’intervista video al comandante Pugliese: