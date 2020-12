Fdi in provincia di Latina e i gazebo dove poter fare i pacchi per Natale

“In occasione del Natale il partito di Giorgia Meloni organizza gazebo nei quali chiunque avrà acquistato un prodotto fatto in Italia e comprato in un negozio di vicinato potrà impacchettarlo, grazie all’impegno dei volontari, con una inedita carta da regalo che riporta il logo della campagna “Compra italiano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale”

“Purtroppochiuse per decreto e il governo ha fatto ben poco per aiutarle. Per questo – conclude – Fratelli d’Italia promuove un Natale solidale, invitando a fare acquisti di prodotti tipici, presso aziende italiane, aiutando soprattutto il piccolo commercio. Diamo una mano a tutti coloro che oggi lottano per tenere le saracinesche alzate”.