D’Amato sul Covid: “Guai a pensare che la battaglia è vinta”

L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato è intervenuto al XXX Congresso nazionale dell’Associazione italiana radioterapia e oncologia clinica (Airo) e, in quell’occasione è tornato a parlare di Covid-19, facendo riferimento anche alla possibile terza ondata e alle attenzioni che bisogna mantenere per cercare di arginare la diffusione del virus.

“Non possiamo derogare dalla linea di rigore che ha accompagnato il Lazio in questi mesi con risultati che hanno evitato finora le ulteriori restrizioni di zona rossa – ha spiegato l’assessore del Lazio -. Venivamo guardati con sospetto quando, prima di altri, abbiamo proposto la mascherina obbligatoria sempre o quando ci siamo opposti alla riapertura degli stadi. Oggi siamo ancora in una situazione in cui bisogna essere molto prudenti e attuare misure proporzionate. Mi permetto di ricordare che quando è partita la seconda ondata avevamo un numero di casi giornalieri sei volte inferiori a quelli attuali, i ricoverati erano in media 600 a fronte degli oltre 3.000 di oggi, nelle terapie intensive un numero dieci volte inferiore ai 342 attuali e un numero dei decessi giornaliero tre volte inferiore. Con questa base di partenza di fronte ad una terza ondata il rischio è che vengano travolti gli argini. Ecco perché è fondamentale continuare ad abbassare la curva dei contagi e mantenere il massimo rigore. Guai a pensare che la battaglia è vinta”.