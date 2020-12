Buoni spesa, pubblicato l’avviso: domande aperte fino al 21 dicembre

“È stato pubblicato, sul sito del Comune di Fondi, l’avviso per la richiesta dei buoni spesa destinati alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e medicinali.

I contributi saranno erogati, sotto forma di ticket da 10 e 25 euro, in maniera proporzionale al numero dei componenti della famiglia che farà domanda.

Nuclei di 1 persona: 150 euro

Nuclei di 2 persone: 300 euro

Nuclei di 3 persone: 400 euro

Nuclei di 4 o più persone: 500 euro

I buoni spesa saranno erogati fino al completo esaurimento del fondo che, per il Comune di Fondi, ammonta a 357.118,11 euro.

Le domande dovranno essere presentate entro il 21/12, in via telematica, tramite il Sistema informativo del Sociale raggiungibile tramite il seguente link: www.fondi.retedelsociale.it.

Per fornire assistenza ai cittadini in fase di presentazione della domanda, sono stati attivati due numeri telefonici da contattare in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 14:00 / il martedì e il giovedì anche dalle 15:00 alle 18:00).

Numeri:

345-0510593

349-3673258

I buoni spesa verranno consegnati in Comune, previa convocazione del beneficiario (sms); potranno essere spesi in tutti gli esercizi commerciali e presso le farmacie aderenti all’iniziativa. L’elenco completo delle attività sarà pubblicato, entro il 21 dicembre, in un’apposita e ben visibile sezione sul sito del Comune di Fondi.

«I buoni, cartacei e nominativi, saranno disponibili poco dopo la scadenza dell’avviso – spiegano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore Sonia Notarberardino – per fare domanda, basta un’autocertificazione la cui veridicità sarà successivamente verificata dagli uffici competenti.

Abbiamo stimato che, a beneficiare dei buoni, saranno oltre 1000 famiglie in difficoltà che avranno liquidità immediata per comprare beni di prima necessità o per acquistare medicinali fino ad un massimo di 100 euro. Fare la spesa con i buoni – concludono – consentirà agli aventi diritto di far quadrare i conti del bilancio familiare in questo momento di crisi, restrizioni e chiusure».

L’amministrazione, sulla base delle risorse disponibili, potrà procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande. A seguire l’avviso completo con i requisiti e le modalità per presentare la domanda.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda tutte le famiglie, anche monocomponenti, aventi i seguenti requisiti:

essere residenti/ domiciliati presso il Comune di Fondi, o cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità; trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19 autocertificata attraverso la compilazione della domanda; non aver presentato medesima domanda ad altri comuni;

I beneficiari saranno individuati ed inseriti in appositi elenchi sulla base dei principi, definiti dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 358 del 29.3.2020, tenendo conto dei nuclei familiari in situazione di contingente indigenza economica dovuta ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e di quelli in stato di bisogno dando priorità ai soggetti non assegnatari di altro sostegno pubblico (es. reddito di cittadinanza, Cassa integrazione, NASPI o altro). I soggetti assegnatari di altro sostegno pubblico potranno beneficiare della misura, ma senza priorità.

Vengono individuate tre categorie di beneficiari come di seguito riportate cui attenersi per l’erogazione dei buoni spesa. Si procederà dando priorità ai soggetti di cui alla categoria A) e successivamente allo scorrimento delle ulteriori categorie B) e C) fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

All’interno di ciascuna categoria le domande saranno esaminate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo.

A) I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 1 possono presentare domanda specificando in quale delle sottoelencate categorie rientrano:

non beneficiari di alcuna forma di sostegno al reddito

non proprietari di immobili con esclusione della casa di abitazione

che non abbiano disponibilità economiche su conti correnti bancari o postali

B)

non beneficiari di alcuna forma di sostegno pubblico al reddito

che abbiano reddito in misura massima di € 600,00 per nucleo familiare maggiorato di 100 euro per ciascun ulteriore componente

che abbiano disponibilità economiche su conti correnti bancari o postali fino a 5.000,0 euro

C)

beneficiari di forme di sostegno pubblico al reddito in misura fino a 600 euro per nucleo familiare maggiorato di 100 euro per ciascun ulteriore componente

che abbiano disponibilità economiche su conti correnti bancari o postali fin a 5.000,00 euro

IMPORTO

L’ importo del buono spesa calcolato su base mensile è determinato come segue

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO NUCLEI di 1 persona € 150,00 NUCLEI di 2 persone € 300,00 NUCLEI di 3 persone € 400,00 NUCLEI di oltre 4 persone € 500,00

Le spese per medicinali sono riconosciute sino ad un massimo di € 100,00, con riguardo alla situazione di disagio economico. Con riferimento ai farmaci da banco, gli stessi potranno essere acquistati su conforme valutazione del farmacista, dagli utenti beneficiari della misura, nelle farmacie aderenti all’iniziativa.

CONSEGNA E SPENDIBILITA’ DEL BUONO SPESA

Tutti i soggetti di cui al precedente articolo dovranno inoltrare richiesta al Comune di Fondi sulla base del presente avviso. Il Comune sulla base delle dichiarazioni autocertificate procede alla eventuale erogazione dei buoni spesa. I buoni spesa vengono consegnati nella sede comunale previa comunicazione (sms) al beneficiario. I buoni spesa vengono consegnati a domicilio del beneficiario solo nel caso in cui lo stesso sia effettivamente impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per il ritiro. Nel caso di beneficiari impossibilitati ad utilizzare direttamente i buoni spesa, gli stessi potranno delegare altre persone all’utilizzo previa consegna agli uffici comunali dell’atto di delega corredata da documenti di identità di entrambe le parti. I buoni spesa possono essere utilizzati in tutti gli esercizi commerciali e le farmacie aderenti all’iniziativa pubblicati sul Sito Internet comunale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per richiedere i buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità – ossia generi alimentari, farmaci e prodotti per l’igiene personale e della casa deve essere presentata per via telematica attraverso il Sistema Informativo del Sociale (di seguito SIS), raggiungibile dal seguente link: www.fondi.retedelsociale.it.

Per presentare la domanda online è necessario accreditarsi attraverso la compilazione del modulo di richiesta di accreditamento e, con i codici di accesso che verranno spediti sulla mail del richiedente, accedere all’area riservata del SIS per compilare la domanda.

La domanda dovrà essere presentata, entro il 21.12.2020, da un solo componente per ciascun nucleo familiare e dovrà essere corredata da un documento di riconoscimento valido.

Il nominativo del presentatore della istanza sarà l’unico accreditato a recarsi presso gli esercizi commerciali, munito di idoneo documento di riconoscimento salvo il caso di cui al punto 5 “ CONSEGNA E SPENDIBILITA’ DEL BUONO SPESA”

L’Amministrazione sulla base delle risorse disponibili potrà procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

L’Amministrazione comunale verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

I dati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento