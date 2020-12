Maltempo, ancora situazione critica: straripa il Garigliano

Si sapeva che passato il maltempo di ieri e il “codice rosso” per quanto riguarda la questione idraulica, non sarebbe passato con la fine dell’allerta. Anche perché, seppur il meteo è in miglioramento oggi ancora piove in diverse aree tirreniche e le mareggiate non aiutano. Dopo gli straripamenti di ieri nel frusinate, oggi è la volta del Garigliano.

A dare annuncio di quanto sta accadendo sia in zona campana, che in quella laziale, nell’area di Suio Terme, il comune di Castelforte che racconta tutto anche delle testimonianze fotografiche.

“Si comunica – spiegano dal Comune – che il fiume Garigliano nell’area delle terme di Suio ha rotto gli argini in più punti. In particolare, al momento, l’acqua è arrivata sulla carreggiata stradale all’altezza delle Terme Santamaria. La situazione è continuamente monitorata dal Centro Operativo Comunale e dalla Protezione Civile Comunale oltre che dagli uomini delle altre unità presenti nel territorio: Carabinieri e Vigili del Fuoco.”