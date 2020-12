Fondi, emergenza metereologica passata: chiuso il Centro operativo

«Fondamentali – si legge nella relazione di chiusura del C.O.C. – l’azione delle associazioni di volontariato che, grazie all’impiego di proprie risorse, hanno di fatto provveduto alla risoluzione delle problematiche maggiori».

Quando sono terminate le attività di messa in sicurezza e rimozione di pali e tronchi in via Gegni, via Molella, via Sant’Oliva, via Capocroce e via Provinciale per Sant’Anastasia, i volontari hanno continuato a monitorare il territorio fino al pomeriggio di oggi.

Agli agenti della polizia locale e a tutti i volontari intervenuti, Croce Rossa, Falchi di Pronto Intervento e Protezione Civile Città di Fondi, va il sentito ringraziamento del sindaco Beniamino Maschietto, dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza per il prezioso lavoro svolto.”