Cisterna, domani pomeriggio il consiglio comunale

Domani seconda convocazione per il consiglio comunale di Cisterna di Latina che si riunisce alle 15.30 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Approvazione dello schema di bilancio consolidato 2019;

3. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi degli art. 194 comma 1 lett. E) e art 191 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nonché dell’art 163 comma 4 D.Lgs. 4 D.Lgs. n. 50/2016, per intervento rimozione rifiuti inerti a seguito di evento idrogeologico-idraulico avvenuto la notte tra il 2 ed il 3 dicembre 2019 nel quartiere San Valentino;

4. Esercizio del diritto di prelazione alloggio sito in Cisterna di Latina – Via Omissis (in catasto via San Valentino) – Foglio 162 part. Omissis sub. Omissis cat. A/2 ed il garage contraddistinto al foglio 162 part. Omissis cat. C/6 di proprietà del Sig. Omissis;

5. Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi: approvazione utilizzazione del fondo di cui all’art. 7 L.R. n. 27/1990.

La seduta è a porte chiuse ed avrà luogo presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo dei Servizi, Via Zanella n. 2 a Cisterna di Latina, garantendo la diretta streaming e facebook. Tutti i partecipanti sono tenuti a dotarsi di guanti e mascherina di protezione.