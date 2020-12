Rifiuti e discariche in provincia: si riunisce domani la Commissione Territorio

(in foto: Domenico Vulcano, Consigliere Provinciale e Presidente della Commissione Sviluppo e Tutela del Territorio della Provincia di Latina)

“Domani, mercoledì 9 dicembre la Commissione per lo Sviluppo e Tutela del Territorio della Provincia di Latina, che ho l’onore di presiedere, aggiornerà i lavori sul tema quanto mai attuale del ciclo integrato dei rifiuti. Ciò per proseguire il dibattito e confrontarsi come sempre in piena trasparenza sull’evolversi delle tante questioni ancora in essere, prima tra tutte la necessità di individuare un sito condiviso per il deposito del residuo secco”.

A darne notizia è Domenico Vulcano, Consigliere Provinciale e Presidente della Commissione Sviluppo e Tutela del Territorio della Provincia di Latina.

“Per questo – prosegue Vulcano – nel rispetto delle normative anti-covid che prevedono anche la partecipazione dei Consiglieri in videoconferenza, ho convocato la seduta di Commissione alle ore 10.00 di domani, mercoledì 9 dicembre, auspicando la partecipazione con spirito collaborativo dei colleghi Consiglieri Provinciali anche e soprattutto in una condivisione con cittadini, Comitati e Associazioni ambientaliste che legittimamente chiedono alle istituzioni strategie ecosostenibili e chiarezza nelle decisioni.

All’ordine del giorno ho inserito l’aggiornamento dei due punti la cui discussione è già stata avviata: il ciclo integrato dei rifiuti e il progetto di un invaso alla periferia di Aprilia, in località La Cogna, nei riguardi del quale personalmente ho espresso fortissime perplessità, in quanto la nostra città già ha dato in questi anni in termini di presenza di aziende che operano nel settore rifiuti, in percentuali notevolmente superiori al fabbisogno cittadino”.