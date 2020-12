Il deputato Trano: “Pontone, chiederemo stato di calamità. Subito un commissario” – VIDEO

Già intervenuto con vigore a caldo, il deputato di Gaeta Raffaele Trano, membro della Commissione finanze alla Camera, torna sull’alluvione che ha portato all’ultima esondazione del Rio Pontone, e sui danni incalcolabili subiti da chi vive o lavora nell’area del torrente. Sottolineando l’opportunità di un commissario straordinario ed annunciando la richiesta dello stato di calamità. Un intervento in una doppia veste, quello di Trano: tanto in quella di politico, quanto in quella di residente.

VIDEO – Di seguito, le parole del deputato ai microfoni di h24notizie:

