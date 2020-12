Esondazione Pontone e sgomberi: “Situazione sotto controllo, ma chiediamo massima attenzione”

Con l’ordinanza sindacale numero 89, entro le 23 del 7 dicembre e fino alle 17 del 9 il sindaco di Formia ha ordinato lo sgombero per tutti i proprietari residenti nelle abitazioni interessate dall’esondazione di Rio Pontone, ubicate in via Canzatora, lato Napoli e ricadenti nel territorio del Comune, via Pontone, tratto di via Unità d’Italia di raccordo tra le due strade. Uno sgombero immediato, fino a cessata emergenza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Lo sgombero ha riguardato 25 famiglie per un totale di circa 70 persone, le cui abitazioni sorgono lungo il torrente Pontone lato Formia, che sono state contattate singolarmente e telefonicamente dagli uffici comunali nelle prime ore di ieri pomeriggio e successivamente in serata sono state accolte in parte a casa di familiari e amici, mentre altri sono stati ospitati presso strutture ricettive individuate e prenotate dal Comune di Formia.