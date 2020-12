“Dona un giocattolo”: l’iniziativa dedicata ai bambini bisognosi della città

Chi ha detto che un giocattolo non può rendere felice più di un bambino? È lo spirito dell’Associazione “Te lo regalo se ne hai bisogno” che, nel corso della sua ormai lunga attività, ha restituito il sorriso a tante famiglie con piccole e grandi donazioni.

Per il Natale 2020, uno dei più difficili che la città ricordi, il sodalizio presieduto da Rossella Ziarelli ripropone, per il secondo anno consecutivo, l’iniziativa “Dona Un Giocattolo”.

La sette giorni, che gode del patrocinio del Comune di Fondi, si concluderà sabato 12 dicembre ed è dedicata alla memoria di Maria Orticelli, madre di una delle volontarie che si è spesa a lungo per l’associazionismo, con diverse iniziative di donazione e beneficenza.

«I giocattoli – spiegano la presidente Rossella Ziarelli e la vice Nunzia Di Sciorno – renderanno felici molti bambini della nostra città, ma raccogliamo anche viveri, casse d’acqua, abiti, scarpe, accessori e tutto quanto possa servire, come dice il nome della nostra associazione, a chi ne ha bisogno. Non di rado – aggiungono – vengono mamme che, per esempio, sono alla ricerca di un passeggino o di un seggiolone. Ecco, se non lo abbiamo in sede, ci attiviamo anche tramite i social per recuperarlo, dando vita ad una catena di solidarietà che vive tutto l’anno. Per il Natale abbiamo deciso di dedicarci a doni e giocattoli affinché nessun bimbo della città potesse correre il rischio di rimanere senza. Lo facciamo per chi ne ha bisogno – concludono – ma anche per noi perché donare fa bene al cuore».

«La quantità di giocattoli e abiti raccolti – commenta l’assessore Sonia Notarberdino che domenica mattina, all’inaugurazione dell’iniziativa, ha portato i saluti del sindaco Beniamino Maschietto – riflette il gran cuore della città di Fondi. Sì perché, quando l’associazione chiede, sono sempre in tanti a rispondere e, quando non si trova ciò di cui si ha bisogno, tra un passaparola e l’altro, c’è sempre qualcuno che, alla fine, si presenta in sede con l’articolo comprato in negozio. È un continuo donare e ricevere che fa bene a chi riceve ma anche e soprattutto a chi dona». All’iniziativa hanno aderito anche i membri della giunta comunale e del Consiglio, regalando giocattoli, oppure, altrettanto importante, promuovendo l’attività dell’associazione.

Giocattoli e doni possono essere consegnati fino al 12 dicembre, dalle 9:30 alle 18:30, in via Ripa 55, a Fondi. L’attività, ad ogni modo, proseguirà per tutto il mese di dicembre e oltre secondo un apposito calendario che sarà pubblicizzato dall’associazione sui social.

Per info e consegne: Rossella Ziarelli (331-6194252) e Nunzia Di Sciorno (340-9206714).